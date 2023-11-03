Огонь и лед: WTA представила совместное фото Рыбакиной и Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала совместное фото казахстанки Елены Рыбакиной и Арины Соболенко из Беларуси перед матчем Итогового турнира в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.

"Огонь и лед", - гласит подпись под фотографией в соцсети X.

Отметим, что матч Рыбакиной и Соболенко был остановлен в первом сете спустя полчаса после начала. Теннисистка из Беларуси к этому моменту вела со счетом 5:1.

Добавим, что Рыбакина и Соболенко оспаривают вторую путевку в плей-офф. Первое место в группе Бакалар заняла американка Джессика Пегула.