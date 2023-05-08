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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 14:44 Комментарии Объявлено место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке ©Vesti.kz/Турар Казангапов Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки в одиночном разряде, передают Vesti.kz. Лидерство за победительницей Australian Open из Беларуси Ариной Соболенко. Второе место занимает 23-летняя первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. На третьем месте польская теннисистка Ига Швентек. Казахстанка Юлия Путинцева поднялась на одну строчку рейтинга и занимает 56 место. В обновленном рейтинге лучших теннисисток мира Елена Рыбакина официально заняла 6 место. Ранее ее лучшим достижением было седьмое место. Поделиться в соц. сетях:













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