Обматерившая Рыбакину теннисистка оскандалилась на "Ролан Гаррос"

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вновь отметилась скандальным поведением, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче второго круга женского одиночного разряда "Ролан Гаррос" Остапенко в трех сетах проиграла перспективной американке Питон Стирнс - 3:6, 6:1, 2:6.
"Б**ть, е**ло свое закрой и иди на**й отсюда", - сказала она в адрес трибун в первом сете.
Напомним, что на недавнем турнире в Риме Остапенко грубо высказалась в адрес казахстанки Елены Рыбакиной, которой она уступила в 1/2 финала.
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