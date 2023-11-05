Обидчица Рыбакиной высказалась о шансах на победу на Итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая пятое место в рейтинге WTA, выразила свою оценку своим шансам на победу в финале Итогового турнира в Канкуне (Мексика). В этом финале она встретится с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и полькой Игой Швентек, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, что в матче группы Бакалар Пегула обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину по итогам двух сетов - 7:5, 6:2.