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Новости спорта Теннис WTA
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Обидчица Рыбакиной сделала заявление после финала Уимблдона

Обидчица Рыбакиной сделала заявление после финала Уимблдона
©instagram.com/onsjabeur/

Теннисистка из Туниса Онс Жабер, сделала заявление после финала Уимблдонского турнира, в женском одиночном разряде которого она уступила Маркете Вондроушовой из Чехии - 4:6, 4:6, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/4 финала Жабер обыграла казахстанку Елену Рыбакину, взяв реванш за поражение в финале турнира 2022 года.

"Говорить будет очень сложно, к тому же я буду ужасно выглядеть на фотографиях. Думаю, это самое болезненное поражение в моей карьере. 

Поздравляю Маркету и её команду с невероятным турниром. Ты невероятная теннисистка. Знаю, что ты пережила много травм, поэтому я очень рада за тебя. 

Это очень тяжёлый день для меня, но я не сдамся и вернусь ещё сильнее. Я провела потрясающий турнир и хотела бы дойти до конца. Благодарю свою команду и обещаю, что однажды у нас всё получится", - сказала Жабер на церемонии награждения.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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