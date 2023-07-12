Обидчица Рыбакиной прокомментировала исход матча с ней на Уимблдоне

Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала победу над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/4 финала женского одиночного разряда Уимблдона - 2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Встреча завершилась победой соперницы казахстанки со счетом 6:7, 6:4, 6:1. Матч длился один час и 54 минуты.

"Я бы хотела поменять этот матч на прошлогодний финал (смеется).

Я очень довольна выступлением. Было очень эмоционально, против соперниц с такой хорошей подачей игра вызывает очень много разочарования. Но я рада, что покричала, позлилась и успокаивалась, сосредотачивалась.

Надеюсь, я смогу еще несколько матчей так справляться с эмоциями.

После первого сета я кричала на тренера: "Ты же мне говорил так играть! И смотри, что получилось". Но мне удавалось вернуться в нужное состояние и верить, что "план подходящий".