Обидчица Рыбакиной прокомментировала исход матча с ней на Уимблдоне

Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала победу над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/4 финала женского одиночного разряда Уимблдона - 2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.
Встреча завершилась победой соперницы казахстанки со счетом 6:7, 6:4, 6:1. Матч длился один час и 54 минуты.
"Я бы хотела поменять этот матч на прошлогодний финал (смеется).
Я очень довольна выступлением. Было очень эмоционально, против соперниц с такой хорошей подачей игра вызывает очень много разочарования. Но я рада, что покричала, позлилась и успокаивалась, сосредотачивалась.
Надеюсь, я смогу еще несколько матчей так справляться с эмоциями.
После первого сета я кричала на тренера: "Ты же мне говорил так играть! И смотри, что получилось". Но мне удавалось вернуться в нужное состояние и верить, что "план подходящий".
В полуфинале Жабер встретится с Ариной Соболенко из Беларуси.
"Я видела, что она очень быстро выиграла. Это меня не очень радует.
Она невероятная теннисистка, бьет очень быстро. Так что будет очень тяжело. В этом году она играет потрясающе.
Но я продолжу верить в себя и надеюсь, что болельщики будут со мной", – сказала Жабер в интервью на корте.
Напомним, что в финале Уимблдона-2022 Рыбакина обыграла Жабер по итогам трех сетов - 3:6, 6:2, 6:2.
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