Несостоявшаяся соперница Рыбакиной объяснила требование о дисквалификации на "Ролан Гаррос"

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо дала комментарий относительно резонансного инцидента, который произошел с ее участием в женском парном разряде матча 1/8 финала на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Соррибес-Тормо выступает в Париже в паре с чешской теннисисткой Мари Боузковой. Вчера, 4 июня, они сыграли против японки Мией Като и индонезийской теннисистки Алдилы Сутджиади. Во втором сете Като попала в болгерл после чего девочка заплакала. Сначала судья на вышке рассматривал этот инцидент как случайный, но Боузкова и Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации, ссылаясь на то, что удар мяча вызвал у девочки эмоциональную реакцию. Мия Като также покидала корт, не сдерживая слез.

"То, что произошло вчера – плохая ситуация. Кроме того, нам с Мари тяжело слышать все те комментарии, которые дают об этом люди. Потому что единственное, что мы вчера сделали – это пошли к судье и объяснили, что вообще происходит. Во-первых, мы сказали, что болгерл плачет, мы были этим напуганы, мы были… мы думали, что-то случилось. Мяч прилетел прямо в нее, она не успела его увидеть. Во всём остальном решение было принято супервайзером. Думаю, это не наше дело, мы не сделали ничего плохого. Это единственное, что я могу сказать по поводу произошедшего вчера», — сказала Сара на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала "Ролан Гаррос" - 2023 в одиночном разряде", - заявила испанская теннисистка.

Отметим, что 3 июня Сара Соррибес-Тормо должна была сыграть с казахстанкой Еленой Рыбакина за выход в 1/8 финала одиночного разряда. Но Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос". Тут она объяснила свой отказ от выступления на турнире.