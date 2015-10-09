WTA
Неожиданный исход зафиксирован в матче турнира с Рыбакиной

©Depositphotos

12-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она обыграла фаворитку встречи, американку Кори Гауфф (№3), со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. Мухова сделала четыре эйса и совершила одну двойную ошибку, тогда как Гауфф выполнила четыре подачи навылет при четырёх двойных ошибках.

В полуфинале, который состоится 18 апреля, Мухова встретится с украинкой Элиной Свитолиной (№7), победившей в 1/4 финала другую чешскую теннисистку Линду Носкову (№14) - 7:6 (7:2), 7:5.

Напомним, что сегодня, 17 апреля, казахстанка Елена Рыбакина (№2) сыграет против канадки Лейлы Фернандес (№25) в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Призовой фонд соревнования составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

Турнир WTA. Штутгарт (Германия) - 2026   •   Германия, Штутгарт   •   1/4 финала, женщины
