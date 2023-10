Недели в перелетах, стресс и угрозы. От чего страдают Рыбакина и другие топовые теннисисты

Одним из самых резонансных событий последних дней в мировом теннисе стал откровенный спич российской теннисистки Дарьи Касаткиной. 11-я ракетка мира честно призналась, что устала от текущего ритма и назвала теннис худшим видом спорта в плане жизненной логистики.

Корреспондент Vesti.kz попробовал рассчитать примерное количество времени в год, которое уходит у теннисистов мирового масштаба на путешествия и соревнования. В этом материале мы разобрали тему на примере выступлений и постоянных перелетов первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной.

В субботу Касаткина выложила новое видео в своем YouTube-канале. Но теннисные фанаты особо запомнили лишь небольшую часть из выпуска, в котором Дарья, приехавшая в Чжэнчжоу (Китай), жалуется на жизнь теннисистов и признает, что сильно устала от всего происходящего.

Лучшая теннисистка России подметила, что постоянный стресс создают бесконечные перелеты, сбор багажа, смена дислокации и кровати в отелях, невозможность коммуницировать с людьми из разных стран. Эти слова звучали очень эмоционально, и Касаткина не стеснялась в выражениях, используя ненормативную лексику. Поэтому перед просмотром этого отрывка еще раз предупредим: внимание, маты:

У теннисистов крайне мало времени на личную жизнь

Первые соревнования нового сезона начинаются в январе, а некоторые даже в последних числах декабря. Поэтому практически все топовые теннисисты новый год празднуют не дома в кругу семьи, а в лучшем случае с родными во время подготовки к турнирам, и в худшем - в одиночестве на корте.

Сезон начинается и длится вплоть до середины ноября. В таком бешеном ритме не выступают даже футболисты. Конечно, есть и более поздние турниры, но они не столь крупные, поэтому топовые спортсмены берут полуторамесячный перерыв, который наполовину все равно состоит из тренировок.

Достаточно ли полутора месяцев в году для полноценного отдыха и восстановления? Причем как физического, так и морального? Конечно, нет. Поэтому многие игроки с большой ответственностью относятся к планированию своего календаря, и порой им приходится жертвовать какими-то турнирами ради отдыха.

К примеру, в этом году в календаре WTA-тура только девять недель без турниров категорий WTA 500, WTA 1000 или Grand Slam. В основном эти недели случаются до или после "Больших шлемов". Также есть трехнедельный цикл из маленьких турниров в июле после Уимблдона

В остальные недели проводятся крупные соревнования, пропуск которых для топовых игроков чреват потерями очков в рейтинге и упущенными возможностями заработать хорошие призовые. А еще с недавних времен организаторы могут "наказывать" неактивных игроков тем, что отбирают у них право посева. Так случилось с Рыбакиной в Токио (Япония), где она должна была начинать соревнования со второго круга, но ее право пропустить первый раунд из-за рейтинга дали менее рейтинговой теннисистке.

С таким плотным календарем практически нереально возвращаться к себе домой более трех-четырех раз в год, не говоря уже о личной жизни вне тенниса и других активностях. Поэтому это вызывает определенный стресс.

Как много летают теннисисты? Рыбакина могла несколько раз облететь земной шар

Мы посчитали, как много в этом году летала Елена. Но скажем сразу, что эти данные явно неполные, потому что мы отталкивались от турниров, где играла казахстанка, а также от ее постов в соцсетях. Ведет свои странички Рыбакина не так активно, чтобы знать о каждом ее перемещении. Нет информации, была ли она в течение года дома у своих родителей, где она проходила реабилитацию после травм, где тренировалась, когда были свободные недели между турнирами, на которые она заявлялась.

Но и без того мы насчитали 84 тысячи километров, преодоленных на самолете! Если что, длина экватора составляет 40 075 километров, получается казахстанка больше двух раз облетела весь земной шар. Кроме того, практически все теннисисты, кроме суперзвезд, способных позволить себе аренду личного самолета, сталкиваются с пересадками (мы считали прямой путь по воздуху от пункта А до пункта Б - Прим. автора) и дополнительным потерянным временем в аэропортах и гостиницах других городов. А это посчитать уже невозможно.

Список перемещений, которые мы учли: Дубай (ОАЭ - Т) - Аделаида (Австралия - Т) - Мельбурн (Австралия - Т) - Дубай (ОАЭ - П) - Абу-Даби (ОАЭ - Т) - Дубай (ОАЭ - Т) - Индиан-Уэллс (США - Т) - Майами (США - Т) - Астана (Казахстан - СБ) - Штутгарт (Германия - Т) - Мадрид (Испания - Т) - Рим (Италия - Т) - Париж (Франция - Т) - Берлин (Германия - Т) - Лондон (Великобритания - Т) - Кальяри (Италия - О) - Монреаль (Канада - Т) - Цинциннати (США - Т) - Нью-Йорк (США - Т) - Токио (Япония - Т*) - Пекин (Китай - Т).

Т - турниры, П - практика (тренировочный процесс), СБ - матчи за сборную, О - отдых, Т* - турниры, на которые Елена приехала, но снялась до начала соревнований.

View this post on Instagram A post shared by Elena Rybakina 🐠 (@lenarybakina) Если учесть, что каждый рейс это еще около часа для посадки в самолет и высадки, то выйдет уже больше 110 часов. А если учесть возможные пересадки и те перелеты, о которых мы не можем знать, то эта цифра может увеличиться в два-три раза, и достичь 300 часов. Это почти две недели чистого времени в путешествиях.

Суммарно Рыбакина провела больше 60 матчей на 17 турнирах. Она играла в 11 странах из четырех континентов (кроме Африки и, конечно, Антарктиды). При этом из-за травм она снималась с некоторых соревнований.

Постоянные смены часовых поясов, пересадки, сжатый график и календарь, расписанный на несколько месяцев вперед - все это тоже стресс. А ведь у некоторых спортсменов есть аэрофобия и прочие проблемы, о которых они не говорят, но из-за которых страдают.

Плюс на все эти перемещения уходит немалая часть заработка теннисистов. И по топовым игрокам, как Рыбакина, это еще не так сильно бьет, ведь менее рейтинговые игроки могут практически все заработанное тратить на одни лишь перелеты, работу физиотерапевтов, оплату тренеров, а иногда и вовсе оказываться в минусе.

Новак Джокович - один из тех, кто может позволить себе личный самолет

При таком стрессе игроки сталкиваются с давлением и угрозами

При всем упомянутом, игроки выступают при колоссальном давлении. К примеру, Рыбакиной стало лишь сложнее после прошлогоднего турнира в Уимблдоне, ведь теперь к ней приковано огромное внимание, и все ждут от нее триумфальных результатов. Но как только происходит неудача - критика от тысячи разных людей не заставит себя ждать.

И ладно, если это только критика. Многие теннисисты сталкиваются с массовыми оскорблениями и угрозами в своих социальных сетях. Особенно это касается тех, кто проигрывает, будучи фаворитом матча. Виной всему ставки. Те, кто ставит деньги на этих игроков, не находят ничего лучше, чтобы после проигрыша оскорбить теннисиста в Интернете. И самое безобидное здесь, если это просто разовое оскорбление.

Ведь неоднократно теннисисты жаловались, что им желают смерти или заболеть опасной болезнью, а порой проклинают всю семью или детей спортсменов. Иногда теннисисты выкладывают такие переписки у себя в соцсетях, и их можно понять, ведь это естественная защитная реакция. Теннисное сообщество сразу поддерживает коллег, а спортсмены ждут решительных действий от компетентных органов.

Несколько лет назад такое писали казахстанцу Дмитрию Попко. Причем автор сообщений - российский футболист "Крыльев Советов" Владимир Хубулов. Он также оскорблял Касаткину, из-за чего подвергся критике и наказанию со стороны клуба. Впрочем, в Instagram у Попко много подобных комментариев под постами

Суммируя все это, несложно понять, что быть профессиональным теннисистом очень сложно, как физически, так и психологически. Многие завидуют тому, что теннисисты неплохо зарабатывают, но поверьте, такие суммы достаются лишь самым лучшим в мире, максимум игрокам из первой сотни рейтинга. А еще тысячи профессионалов, которые не пробились в топы, не обладают таким широким кошельком и супервозможностями.

Не секрет, что во многих случаях теннисисты, напротив, завидуют обычным людям, которые могут жить размеренной жизнью, путешествовать в свое удовольствие, проводить время с семьей, отказаться от постоянных интервью и бесконечного внимания со стороны фанатов.

Напрашивается вывод, что для того, чтобы разгрузить график теннисного тура, было бы неплохо сократить количество проводимых соревнований высших категорий и добавить больше времени между крупными турнирами. Тогда и теннисистам будет интереснее, ведь к каждому турниру они будут подходить с максимальным желанием, и зрителям будет приятно, что они наблюдают за свежими и отдохнувшими игроками, которые готовы демонстрировать свой максимум.

Стал известен заработок Рыбакиной в 2023 году

