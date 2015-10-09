"Не ожидала многого". Рыбакина удивила заявлением после триумфа на Итоговом турнире

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) высказалась о победе на Итоговом турнире WTA-2025 перед стартом нового сезона, передают Vesti.kz.

— Вы говорили, как сильно хотите выигрывать большие титулы. Насколько значимой была эта победа на Итоговом турнире WTA для вашей собственной уверенности и чтобы остальной тур знал, что вы снова на вершине и боретесь?

"Ну да, я не ожидала многого, приехав в Эр-Рияд, потому что много играла в Китае и приехала в последний момент. Просто шла матч за матчем. Но это привело к такому результату, которым я очень довольна. Как я сказала, в это минимальное время, что у нас было, конец сезона, мы устали, однако всё равно смогли улучшить некоторые вещи, мою форму. Была очень сосредоточена. Так что думаю, это большое достижение, и просто хочу пронести это через весь сезон", — цитирует слова Рыбакина "Чемпионат".

Напомним, 8 ноября Елена Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В финале казахстанская теннисистка сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0). Этот успех стал для Рыбакиной вторым по значимости в карьере после победы на Уимблдоне в 2022 году. По итогам сезона она завершила год на пятой позиции в мировом рейтинге WTA.

На пути к титулу Рыбакина последовательно одолела ряд ведущих игроков мирового тенниса: Аманду Анисимову (№4 - рейтинги на момент матча), Игу Швёнтек (№2), Екатерину Александрову (№10) и Джессику Пегулу (№5).

