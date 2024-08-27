Названы две проблемы Елены Рыбакиной

Известная в прошлом российская теннисистка Анна Чакветадзе в интервью YouTube-каналу "Шмурнов Сет" высказалась о проблемах казахстанки Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.

"Лена умеет играть в теннис хорошо. Она может подавать, она может играть и обыгрывать. Что самое главное? Психологическое состояние - это первое, а второе - физическое состояние. Если она два этих фактора сложит... Я даже больше за психологию на этом турнире переживаю. Понятно, расставание с тренером - пять лет, была такая немножечко созависимость...

Но надо идти вперед. Она смогла найти в себе силы, чтобы завершить это сотрудничество - значит, нужно идти дальше и развиваться. Не уверена, что она сможет так быстро прийти в себя и реабилитироваться, но что есть, то есть. Но я верю в ее талант, верю в ее силу - она реально классная теннисистка. Просто нужно немножечко подправить психологию и физику, и все будет окей", - говорит Чакветадзе.