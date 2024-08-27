Названы две проблемы Елены Рыбакиной
Известная в прошлом российская теннисистка Анна Чакветадзе в интервью YouTube-каналу "Шмурнов Сет" высказалась о проблемах казахстанки Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.
Известная в прошлом российская теннисистка Анна Чакветадзе в интервью YouTube-каналу "Шмурнов Сет" высказалась о проблемах казахстанки Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.
"Лена умеет играть в теннис хорошо. Она может подавать, она может играть и обыгрывать. Что самое главное? Психологическое состояние - это первое, а второе - физическое состояние. Если она два этих фактора сложит... Я даже больше за психологию на этом турнире переживаю. Понятно, расставание с тренером - пять лет, была такая немножечко созависимость...
Но надо идти вперед. Она смогла найти в себе силы, чтобы завершить это сотрудничество - значит, нужно идти дальше и развиваться. Не уверена, что она сможет так быстро прийти в себя и реабилитироваться, но что есть, то есть. Но я верю в ее талант, верю в ее силу - она реально классная теннисистка. Просто нужно немножечко подправить психологию и физику, и все будет окей", - говорит Чакветадзе.
Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге. Сегодня, 27 августа она стартует на US Open. В матче первого круга казахстанка сыграет с австралийкой Дестани Айавой, занимающей 194-е место в рейтинге WTA.
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