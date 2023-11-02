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Назван победитель матча Рыбакина - Соболенко на Итоговом турнире WTA

Назван победитель матча Рыбакина - Соболенко на Итоговом турнире WTA
©twitter.com/wta/usopen

Сайт Sportskeeda.com сделал прогноз на матч между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (№4) и белоруской Ариной Соболенко (№1) в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Соревнования проходят в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Они сыграют 3 ноября. Победительница выйдет в полуфинал соревнований.

"Эта битва - еще одна глава в этом захватывающем соперничестве. Соболенко имела преимущество с самого начала, выиграв первые четыре встречи, хотя каждый раз ей требовалось три сета для победы.

Сейчас Рыбакина начала набирать обороты: в последних встречах она одержала три победы, причем в двух сетах. Стиль игры обеих теннисисток довольно схож: сильные подачи и мощные удары на грунте.

Рыбакиной, похоже, не страшны сильные удары Соболенко, в то время как последняя не справляется под натиском плоских и быстрых ударов первой. На белоруску ложится дополнительная нагрузка, связанная с защитой своего первого места в мировом рейтинге, ведь Ига Швентек дышит ей в затылок.

Обе заявляли о том, что условия на корте в Канкуне не самые лучшие, но отмахнулись от всего этого, сосредоточившись на своих выступлениях. В итоге, похоже, Рыбакина хорошо изучила Соболенко и, скорее всего, продолжит свою победную серию в поединке с первой ракеткой мира.

Прогноз: победа Елены Рыбакиной в трех сетах", - пишет источник.

Напомним, Рыбакина начала соревнования с поражения от пятой ракетки мира из США Джессики Пегулы. Во втором матче групповой стадии казахстанка обыграла Марию Саккари (№9) из Греции и этим самым сохранила шансы на выход в плей-офф турнира.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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