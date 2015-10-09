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Найдены причины вылета Рыбакиной с Уимблдона

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Найдены причины вылета Рыбакиной с Уимблдона ©wimbledon.com

Зарубежные СМИ проанализировали сенсационный вылет лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной с Уимблдона, передают Vesti.kz

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Зарубежные СМИ проанализировали сенсационный вылет лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной с Уимблдона, передают Vesti.kz

В материале издания "Спорт-Экспресс" рассуждают о форме и будущем Рыбакиной. 

"Сложно судить однозначно, является ли кризис в карьере Рыбакиной результатом личных проблем, или она в принципе достигла предела своих возможностей в 2022-2023 годах и теперь ни за что не вернется в топ, подобно многим "одноразовым чемпионкам".

Однако со временем звездным девушкам, как правило, удается найти психологический баланс. Хотя, возможно, Елене сделать это сложнее, поскольку она привыкла сдерживать эмоции и оставаться наедине со своими переживаниями.

В нынешнем сезоне на травяных турнирах Рыбакина не добилась больших успехов. Она дважды доходила до четвертьфиналов, а на Уимблдоне оступилась уже в третьем круге в игре с соперницей, которая никогда не преодолевала барьер первого круга на британском "мейджоре". Правда, в нынешнем сезоне у Таусон, которая также тренируется под началом своего бойфренда, случился большой прорыв". 

Напомним, что Рыбакина в матче третьего круга Уимблдона-2025 уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 6:7 (6:8), 3:6.

Лига чемпионов 2025/26   •   Словения, Любляна   •   Отборочный раунд 1, мужчины
8 июля 22:00   •   не начат
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