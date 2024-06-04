"Наследница" Джоковича, соперницы Рыбакиной и "баранки". Какие сенсации преподнес женский Ролан Гаррос-2024

Второй в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции по теннису (Ролан Гаррос) уже перевалил за экватор или, как любят выражаться сами теннисисты, пошла его вторая неделя. Иными словами наступила, пора решающих матчей: прошли игры четвертого круга и впереди у привилегированной когорты "выживших" уже маячат четвертьфиналы. Так что смело можно подводить некоторые промежуточные итоги турнира в части громких сенсаций. О неожиданных результатах, так называемых "новых именах" и перспективных молодых игроках в женской части Ролан Гаррос – в материале Vesti.kz.

Минус две чемпионки "Большого шлема"

Прежде всего отметим датчанку Клару Таусон, в свой 21 год уже являющуюся победителем трех турниров WTA. Частая участница турниров "Большого шлема" с конца 2020 года, 72-я ракетка мира уже умела относительный успех в Австралии в начале 2022 года, дойдя до третьего круга, в котором уступила американке Даниэль Коллинз (#10), ставшей тогда финалисткой Australian Open.

В феврале 2022 года Таусон достигла наивысшего для себя 33-го места в рейтинге WTA, но после этого ее прогресс видимо "застопорился" - ни в 2022-м, ни в 2023-м она осталась без трофеев, а на турнирах "Большого Шлема" не проходила дальше второго круга.

И вот, наконец, на Ролан Гаррос-2024 она впервые проходит в четвертый круг турнира "Большого Шлема". Более того по пути к нему выбила таких звезд, как девятую сеяную турнира и его победительницу 2017 года Алену Остапенко из Латвии (7:6, 4:6, 6:3) и победительницу AO-2020 американку Софию Кенин (6:2, 7:5). В четвертом круге Таусон смогла остановить многоопытная Унс Жабер (8-я сеяная) со счетом 6:4 6:4. Войдет ли датчанка в теннисную элиту, как в свое время ее соотечественница Каролин Возняцки?

Сербка-ноунейм отомстила за Рыбакину: ей дает советы сам Новак Джокович!

Еще одну громкую сенсацию преподнесла сербская теннисистка Ольга Данилович, во втором круге выбив 10-ю ракетку мира Даниэль Коллинз (6:7, 7:5, 6:4). Несмотря на то, что американка сейчас находится в отличной форме и одержала победу на турнире WTA-1000 в Майами, победив в финале казахстанку Елену Рыбакину. А ведь сербка даже не входит в топ-100 лучших теннисисток (125-е место)

Затем Ольга победила в третьем круге крепкую хорватскую теннисистку из топ-40 мирового рейтинга Донну Векич, которая сама в какой-то степени неожиданно выбила в первых двух кругах украинских теннисисток Лесю Цуренко (6:5, отказ) и Марту Костюк (7:5,6:4).

Причем первый сет Данилович уступила Донне с "баранкой," но далее неожиданно смогла переломить ход матча, выиграв в трех сетах со счетом 0:6, 7:5, 7:6. При чем в третьем сете понадобился супертайбрейк. Просто голливудский сценарий! В четвертом круге сказка закончилась – 23-летняя белградка проиграла шестой ракетке мира Маркете Вондроушовой (4:6, 2:6).

Сможет ли сербка стать наследницей Елены Янкович и Аны Иванович? Теннисистка уже не сильно молодая, свой первый и единственный турнир WTA она смогла выиграть в далеком 2018 году (Кубок Кремля в Москве) , после чего пять с половиной лет никакого прогресса. Частично это можно объяснить тем что сербку постоянно преследуют травмы. Однако сейчас надежда на успех появилась – ведь советы теннисистке дает сам Новак Джокович –величайший теннисист Сербии и мира. Правда Данилович не хочет об этом распространяться:

"Это личные разговоры, я не хочу ими делиться. В них нет ничего сверхъестественного. Новак призывает нас бороться до конца. Его характер - это что-то выдающееся. Мы стараемся придерживаться всех, даже самых простых советов, которые он нам дает. Он нас очень вдохновляет".

Сенсация от "новоявленной" француженки

Ровно год назад экс-россиянка Варвара Грачева взяла спортивное гражданство Франции, правда за этот промежуток времени ее результаты только ухудшились: "новоиспеченная" француженка выбыла из топ-50 и сейчас занимает лишь 88-е место. Однако на первом своем Ролан Гарросе с "новым паспортом", при мощнейшей поддержке теперь уже родных трибун, Варвара в первом же круге сенсационно выбила шестую сеянную турнира гречанку Марию Саккари (3:6, 6:4, 6:3). В последующем Грачева впервые смогла пробиться в четвертый круг турнира "Большого шлема". Видимо, новая родина действительно вдохновляет на подвиги: теннисистка заявила что любит Францию, вино и сыр, и хочет жить в стране как француженка.

17-летняя талант из России

В четвертом круге 25-летняя Грачева в борьбе уступила молодой 17-летней талантливой теннисистке из России Мирре Андреевой (5:7, 2:6). Несмотря на столь юный возраст, Мирра уже достаточно известна благодаря съемкам в документальном сериале о теннисе "Брейк пойнт" от Netflix: в прошлом году за тогда еще 16-летней юниоркой, только пробующей себя во взрослых турнирах, ходили хвостом операторы американского канала и снимали ее теннисные матчи и тренировки в лайв-режиме.

В этом году на Андрееву легла колоссальная ответственность от болельщиков, видящих в ней главную надежду на будущее российского женского тенниса – впервые выйдя в четвертьфинал турнира "Большого шлема" 38-я ракетка мира приняла ее. Впрочем, на пути к четвертьфиналу громких сенсаций у россиянки не было – победу в трех сетах над белорусским ветераном Викторией Азаренко (19-я сеяная) едва ли можно назвать сенсационной. Впереди – по настоящему серьезное испытание в лице другой белоруски – второй ракетки мира Арины Соболенко, у которой Мирра никогда не выигрывала еще (три поражения в личных встречах).

Конфуз с "баранками"

Еще одна россиянка – жена казахстанского теннисиста Анастасия Потапова смогла впервые для себя выйти во вторую неделю соревнований, также как и Андреева обойдясь сенсационными результатами. Зато в первом же матча с топовой соперницей, первой ракеткой мира Игой Швентек, супруга Александра Шевченко оконфузилась по полной, получив две "баранки" (0:6, 0:6). После такого сомнительного успеха говорить о теннисных перспективах Потаповой едва ли уместно.

А вот другая россиянка, Элина Аванесян, сотворила одну из самых громких сенсаций Ролан Гаррос-2024, обыграв в трех сетах в третьем круге восьмую ракетку мира китаянку Цинвэнь Чжэн. Обменявшись с соперницей сетами с одинаковым счетом 6:3, Аванесян вышла вперед в третьей партии с двумя брейками 5:2, но дважды не смогла подать на матч, проиграв четыре гейма подряд (5:6) и с трудом переведя игру на супертайбрейк, где дожала китаянку 6:3, 3:6, 7:6.

21-летняя теннисистка, несмотря на то, что второй год подряд достигает четвертого круга Ролан Гаррос, все еще не имеет в карьере ни одного трофея и откатилась в рейтинге, по сравнению с прошлым годом (с 60-го на 70-е место).

Итальянский ренессанс

В четвертом круге Аванесян уступила в трех сетах итальянке Жасмин Паолине (12-я сеяная). Выиграв в первом сете, этническая армянка затем без боя сдала второй и третий (6:4, 0:6, 1:6), а вместе с ними и матч.

Вообще, итальянка в последнее время играет чрезвычайно удачно: окончив прошлый сезон на 30-м месте в рейтинге WTA, в этом году она смогла дойти до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, а затем и вовсе выиграла турнир WTA-1000 в Дубае. А на этом Ролан Гарросе уже 15-я ракетка мира и смогла пробиться в четвертьфинал, где сразится, кстати, с казахстанкой Еленой Рыбакиной (№4). В случае выхода в полуфинал турнира, итальянка впервые сможет ворваться в топ-10 мирового рейтинга!

Другая теннисистка из Италии - Элизабетта Коччаретто также может занести Ролан Гаррос-2024 себе в актив. 23-летняя теннисистка из Анконы впервые прошла в четвертый круг турнира "Большого шлема", одержав победы над более высококлассными теннисистками, чем даже ее более высокорейтинговая соотечественница Паолини. Сначала 51-я ракетка мир выбила из розыгрыша 13-ю сеянную Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (3:6, 6:4, 6:1), а затем еще более уверенно разобравшись с 17-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой (7:6, 6:2). Примечательно, что вторая ракетка России детство провела в Италии и была заиграна в юниорах выступала под итальянским флагом. Так что победа над ней, возможно, носит еще и принципиальный характер.

В любом случае, наряду с успехами у мужчин, впору говорить об итальянском возрождении в теннисе.