"Мне все равно". Рыбакина высказалась об организаторах Australian Open

Лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина в интервью Brisbane Press высказалась о выступлении на Australian Open - 2024, сообщают Vesti.kz.

В прошлом году Рыбакина потроллила организаторов Открытого чемпионата Австралии за то, что они ставили ее матчи на отдаленный 13-й корт. На тот момент она была действующей чемпионкой "Уимблдона".

Организаторов Australian Open раскритиковали из-за Елены Рыбакиной

- На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии вы стартовали на 13-м корте. По этому поводу было немало споров. Ожидаете ли вы, что на этот раз вас переведут на центральный корт?

- Что ж, я надеюсь, что в этом году я начну на большом корте. Конечно, раньше я была немного расстроена, почему я играю на этом корте, а не на другом. Сейчас мне действительно все равно, на каком корте я буду играть. Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре и зайти так далеко на турнире, что всегда буду играть на центральном корте.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). В прошлом году Елена добралась там до финала.

Напомним, казахстанка выиграла первый турнир 2024 года, победив на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия). В финале соревнований Рыбакина оказалась сильнее Арины Соболенко из Беларуси.