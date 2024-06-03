"Мечтала с детства". Рыбакина назвала любимый турнир

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) назвала любимый турнир категории "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.
"Наверное, Уимблдон. Это главное достижение. Любой турнир "Большого шлема" – потрясающий, когда стадион битком, но о Уимблдоне я мечтала с детства", - сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Напомним, Рыбакина является победительницей Уимблдона 2022 года.
Добавим, сегодня 3 июня Рыбакина в четвертом круге Ролан Гаррос-2024 нанесла поражение украинке Элине Свитолиной (№19) - 6:4, 6:3.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции соперницей казахстанки будет итальянка Ясмине Паолини (№15).
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