Матч Рыбакина - Паолини за полуфинал Ролан Гаррос. Превью, прогноз и прямая трансляция

Сегодня, 5 июня, казахстанка Елена Рыбакина (№4) поборется за выход в полуфинал Ролан Гаррос с итальянкой Жасмин Паолини (№15). Для обеих это может быть первый выход в 1/2 финала парижского турнира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей встрече.

Прежде 24-летняя Рыбакина и 28-летняя Паолини играли друг с другом трижды. В прошлом году в Риме (Италия), на стадии 1/32 финала, казахстанка добыла уверенную победу - 7:6(4), 6:1. Через несколько месяцев они сыграли в 1/8 финала соревнований в Цинциннати (США). Рыбакина выиграла первый сет - 6:4, но снялась из-за травмы по ходу второй партии, уступая 2:5.

В этом году они должны были встретиться в четвертьфинале в Дубае (ОАЭ), но Елена не вышла на корт из-за проблем со здоровьем. А вот последняя их встреча состоялась 19 апреля в Штутгарте (Германия). В непростом матче Рыбакина оказалась сильнее - 6:3, 5:7, 6:3.

Выходит, что в личных встречах Рыбакина впереди - 2:1. Причем в обоих случаях, когда она обыгрывала Паолини, ей в итоге покорялся турнир. Так было в Риме в прошлом году и в Штутгарте в этом.

На этом турнире Рыбакина не потеряла ни одного сета. Из шести участниц женского сетки, все еще продолжающих бороться за титул, только у Елены и Арины Соболенко (№2) есть такие показатели.

В первом круге обыграла бельгийку Грет Миннен (№85) - 6:2, 6:3;

Во втором круге обыграла нидерландку Аранчу Рус (№50) - 6:3, 6:4;

В третьем круге обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№27) - 6:4, 6:2;

В четвертом круге обыграла украинку Элину Свитолину (№19) - 6:4, 6:3.

Всего провела на корте четыре часа и 41 минуту.

Паолини встретила по пути к четвертьфиналу более грозное сопротивление, но оппозиция была менее рейтинговой. Она проигрывала по сету в двух последних матчах, но в итоге одерживала победу.

В первом круге обыграла австралийку Дарью Сэвилл (№84) - 6:3, 6:4;

Во втором круге обыграла американку Хейли Баптист (№107) - 6:4, 7:6(6);

В третьем круге обыграла канадку Бьянку Андрееску (№228) - 6:1, 3:6, 6:0;

В четвертом круге обыграла россиянку Элину Аванесян (№70) - 4:6, 6:0, 6:1.

Пять часов и 53 минуты суммарно провела на корте Паолини. А ведь это не учитывая того, что она выступает еще и в парном разряде, где тоже дошла до четвертьфинала. Сегодня ее ждет не только противостояние с Рыбакиной, и парная встреча с Сарой Эррани против американки Эммы Наварро и россиянки Дианы Шнайдер.

Если суммировать время, затраченное на четыре одиночных матча и три парных, то выйдет, что Паолини отыграла на этом Ролан Гаррос уже десять часов и 16 минут!

Для Рыбакиной это пятый четвертьфинал на турнирах "Большого шлема" и второй на Ролан Гаррос. В Париже она доходила до аналогичной стадии три года назад, но тогда казахстанка была остановлена своей подругой россиянкой Анастасией Павлюченковой. Теперь она во второй раз поборется за дебютный полуфинал на Открытом чемпионате Франции.

Что касается Паолини, то она стабильно выступает на "Больших шлемах" с 2019 года. Но ранее она раз за разом вылетала в стартовых раундах. В этом году все изменилось и Жасмин добилась существенного прогресса. На Australian Open она добралась сразу до четвертого круга, а на Ролан Гаррос установила новый личный рекорд, пробившись в четвертьфинал. На данный момент это ее лучший турнир "Большого шлема" за всю карьеру.

Если прогнозировать исход этого противостояния, то Рыбакина - явный фаворит матча. Она смотрится очень уверенно на этом Ролан Гаррос, ни разу не позволив соперницам выиграть больше четырех геймов в сете. Более того, Жасмин ни разу в карьере не обыгрывала Елену в полном матче - единственный успех случился из-за травмы казахстанки.

Давление будет в большей степени оказываться на Паолини, так как она столкнется с неудобным и мощным соперником. А еще для нее это первый четвертьфинал на "Больших шлемах", а в последних двух матчах она уже давала временные сбои, позволяя соперницам выигрывать по одной партии.

С таким настроем, с которым Елена выходит на корты Парижа, ей вполне по силам решить все задачи в двух сетах. Паолини не должна стать проблемой для четвертой ракетки мира.

Матч Рыбакина - Паолини пройдет вторым запуском на центральном корте имени Филиппа Шатрие. Игра начнется в 17:15 по казахстанскому времени, а в прямом эфире ее покажет телеканал Eurosport. В Интернете трансляция будет доступна здесь

Победительница матча в полуфинале сыграет с кем-то из пары Соболенко - Мирра Андреева (№38). Белорусско-российское противостояние состоится сегодня сразу по окончании встречи между Рыбакиной и Паолини.