Матч Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA остановлен. Известна причина

Сегодня, 3 ноября в мексиканском Канкуне проходит матч Итогового турнира WTA между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко из Беларуси, сообщают Vesti.kz.

В первом сете при счете 5:1 в пользу Соболенко игра была остановлена из-за дождя. Вероятно, матч будет доигран в ближайшее время.

Напомним, что победительницей группы Бакалар стала американка Джессика Пегула. Рыбакина и Соболенко ведут борьбу за вторую путевку в плей-офф.