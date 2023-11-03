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Матч Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA остановлен. Известна причина

Матч Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA остановлен. Известна причина
©Ktf.kz

Сегодня, 3 ноября в мексиканском Канкуне проходит матч Итогового турнира WTA между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко из Беларуси, сообщают Vesti.kz.

В первом сете при счете 5:1 в пользу Соболенко игра была остановлена из-за дождя. Вероятно, матч будет доигран в ближайшее время.

Напомним, что победительницей группы Бакалар стала американка Джессика Пегула. Рыбакина и Соболенко ведут борьбу за вторую путевку в плей-офф.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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