"Люди не могут остановиться". Рыбакина раскрыла причину удаление аккаунта в соцсетях

Вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о неожиданном удалении своего аккаунта в Instagram, передают Vesti.kz.

— После поражения в Лондоне на прошлой неделе вы на короткое время заблокировали свой аккаунт в Instagram, а затем восстановили его, ограничив возможность оставлять комментарии. Как одной из лучших теннисисток справляться с негативными комментариями в соцсетях после поражений?

"Иначе это просто невозможно контролировать, и, конечно, это не самое приятное занятие. Обычно я не обращаю на это особого внимания, но в тот момент мне показалось, что это важно. Во многом это связано с работой, и я почувствовала, что, если эти люди не могут остановиться в тот момент, потому что потеряли немного денег, я лучше дам возможность не комментировать ничего, а потом восстановлю аккаунт. Я не могу проводить весь день, очищая свой аккаунт. У меня есть небольшая помощь с контентом, однако это не полная занятость. Поэтому я подумала, что даже для меня лучше тратить меньше времени на социальные сети, – цитирует слова Рыбакиной TennisRatio.

Предыдущим выступлением казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной стал турнир категории WTA 500 в Лондоне (Queen’s Club).

Первая ракетка Казахстана уверенно дошла до стадии четвертьфинала, где в напряжённом матче уступила британке Кэти Бултер (№73 WTA) — 5:7, 6:2, 4:6.

После этого поражения Рыбакина приняла решение временно удалить свой аккаунт в социальной сети Instagram.

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