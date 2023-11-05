"Лучшее из всего". Рыбакина сделала заявление после итогового турнира WTA

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась в своих социальных сетях об итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика), передает Vesti.kz.
"Брать лучшее из всего и концентрироваться на хорошем. Спасибо Мексике за то, что сделали это пребывание незабываемым и поддержали нас, несмотря на все перепады настроения", - написала Рыбакина в Instagram, прикрепив яркое видео.
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