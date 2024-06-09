Лидер сборной Казахстана выиграла седьмой трофей в карьере

Лидер женской сборной Казахстана Анна Данилина стала победительницей парного турнира категории WTA 125 в итальянском городе Бари, передают Vesti.kz.

В финале вместе с россиянкой Ириной Хромачевой казахстанка уверенно выиграла в двух сетах у итальянско-мексиканского дуэта Анжелика Морателли/Рената Сарасуа - 6:1, 6:3. На победу они затратили 1 час и 6 минут.

По информации пресс-службы ФТК, это уже седьмой трофей Данилиной в парном разряде под эгидой WTA. Ранее она выигрывала турниры в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250) и Парме (WTA 125).