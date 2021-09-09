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Лаки-лузер Кукушкин и богачка Рыбакина. Сколько заработали казахстанские теннисисты на US Open

Лаки-лузер Кукушкин и богачка Рыбакина. Сколько заработали казахстанские теннисисты на US Open
©Instagram/zarinadiyas
Новости спорта Теннис WTA

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) все еще продолжается - впереди стадия полуфиналов в одиночных разрядах. Но вот для казахстанских теннисистов во всевозможных разрядах выступления в Нью-Йорке уже завершились. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги их результатов на основе финансовой составляющей.

Общий призовой фонд US Open-2021 составил 57,5 миллиона долларов США. Мужчины и женщины получают равное количество призовых, как в одиночном разряде, так и в парном. Казахстанцев мы начнем разбирать по возрастанию суммы призовых.

Анна Данилина и Александр Недовесов - по десять тысяч долларов

По 20 тысяч положено парам, проигравшим в первом круге соревнований (среди мужчин и женщин, но не в миксте). И Недовесов, и Данилина уступили уже в стартовом раунде. Спортсмены делят призовые пополам со своими напарниками, поэтому получилось по десять тысяч.

Галина Воскобоева - 16,7 тысячи долларов

Казахстанка также проиграла в первом раунде женской пары, зато добралась до второго круга в смешанном разряде, призовые за который еще более скромные. Общий заработок, без вычета налогов (так во всем списке), составил 16,7 тысячи долларов.

Дмитрий Попко - 20 тысяч долларов

Казахстанец начал выступления раньше всех и сразу же их завершил, уступив на старте квалификационного турнира. Но даже за такой результат ему положены призовые в размере 20 тысяч.

Андрей Голубев - 27 тысяч долларов

Опытный теннисист неплохо показал себя в парном разряде и остался одним из последних казахстанцев на турнире. В паре он добрался до стадии третьего круга и остановился в шаге от четвертьфинала.

Михаил Кукушкин - 42 тысячи долларов

Он мог заработать и больше, но не повезло. Во-первых, Кукушкин проиграл еще в финале квалификации и чудом попал в основную сетку турнира в роли лаки-лузера (когда кто-то из основной сетки в последний момент снимается с турнира, и организаторы дают шанс его заменить самым высокорейтинговым игрокам, проигравшим в финале квалификации).

Михаил проиграл в матче первого круга, хотя вел по сетам 2:0. И получил он свои призовые не за первый круг основной сетки, а за финал квалификации. Таковы правила. Но если бы Кукушкин вышел во второй раунд, то там призовые соответствовали бы сумме, прописанной по регламенту.

Юлия Путинцева - 85 тысяч долларов

Теннисистка проиграла в первом круге и одиночки, и пары. Невзрачное выступление второй ракетки страны выбило ее за пределы топ-40 мирового рейтинга, а в паре она вовсе проиграла со счетом 0:6, 0:6.

Зарина Дияс - 92 тысячи долларов

Казахстанка тоже проиграла в первом круге одиночки, но дошла до второго раунда в паре. Это несколько улучшило ее положение в нашем списке.

Ярослава Шведова - 96 тысяч долларов

Топ-3 у нас открывает опытнейшая Шведова, которая, по последней информации, скоро завершает карьеру. В одиночке она проиграла в первом круге, как и в паре. Зато Ярослава дошла до четвертьфинала в миксте, и стала единственной представительницей страны, выступившей в трех разрядах.

Александр Бублик - 115 тысяч долларов

От него все равно ждали большего, но ограничилось выступление вторым кругом. Обидный результат, тем более, что Бублик впервые в карьере получил посев в одиночном разряде турнира "Большого шлема". Но и высокий рейтинг казахстанцу не особо помог.

Елена Рыбакина - 180 тысяч долларов

Первая ракетка страны дошла до третьего круга, и это не очень хороший результат для нее. Но тут же нужно вспомнить, что играть на столь ранней стадии ей пришлось с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Рыбакина могла побеждать, но ей, как это часто бывает, не хватило самой малости. Над психологическим аспектом Елене все еще нужно поработать.

В общей сложности казахстанские теннисисты заработали на US Open 693,7 тысячи долларов.

Отметим, что этим утром стали известны все полуфиналисты в одиночных разрядах. У женщин уже точно будет новая обладательница титула серии "Большого шлема", потому что полуфиналы разыграют 150-я ракетка мира, 18-летняя Эмма Радукану (Великобритания), Мария Саккари (Греция, 17), 19-летняя Лейла Анни Фернандес (Канада) и Арина Соболенко (Беларусь, 2).

У мужчин на титул претендуют главный фаворит Новак Джокович (Сербия, 1), олимпийский чемпион Александр Зверев (Германия, 4), Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) и Даниил Медведев (Россия, 2). Отметим, что Джокович стремится к "календарному шлему" - взять все четыре титула этой серии за один год. В этом сезоне он уже первенствовал на трех прошедших "мейджорах". Остальные же таких турниров еще не выигрывали никогда.

Соревнования в Нью-Йорке завершатся в воскресенье, 12 сентября.

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