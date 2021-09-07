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Теннисистка сборной Казахстана Ярослава Шведова завершила спортивную карьеру

Теннисистка сборной Казахстана Ярослава Шведова завершила спортивную карьеру
©WTA
Новости спорта Теннис WTA

33-летняя Ярослава Шведова завершила профессиональную карьеру теннисистки. Об этом сообщает gotennis.ru со ссылкой на ее напарницу Ваню Кинг.

Напомним, что Шведова представляла Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио. Она также является капитаном женской сборной Казахстана.

За свою карьеру теннисистка выиграла один титул WTA в одиночном разряде и два трофея на турнирах "Большого шлема" в паре.

Ей единственной удалось оформить "золотой сет" в основной сетке "мэйджора". Это произошло в матче против Сары Эррани на Уимблдоне-2012.

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Метки:
Шведова Ярослава WTA

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