"Красота и элегантность". Рыбакина восхитила публику на презентации итогового турнира в Мексике

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина посетила мероприятие в честь открытия Итогового турнира WTA, который состоится в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Образ Рыбакиной не оставил равнодушным множество поклонников тенниса и СМИ. В Twitter было опубликовано несколько постов, где отмечается восхитительный образ казахстанки и ее элегантность.

Elena Rybakina posing on the carpet in Cancun. Everything about this woman screams elegance. ❤️ pic.twitter.com/ka15FicEQq

В общении с журналистами Елена опять же была польщена вниманием и рассказала о своих ощущениях перед стартом турнира:

— На самом деле я впервые в Мексике и в Канкуне. Здесь реально здорово. (Обращается к журналистам): Куда мне смотреть, ребята? Вы меня убиваете (смеется). Мне действительно нравится еда и люди здесь прекрасные. Немного тяжелые условия для игры, но посмотрим, как все сложится на следующей неделе.

Elena Rybakina wasn’t sure which camera to look at while being interviewed at WTA Finals:



“It’s my first time being here in Cancun.. it’s really nice here… where should I look guys? You’re killing me.” 😂



