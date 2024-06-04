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Компьютер оценил шансы Рыбакиной на выход в полуфинал Ролан Гаррос

Компьютер оценил шансы Рыбакиной на выход в полуфинал Ролан Гаррос
©WTA

Сайт Stevegtennis.com, основываясь на статистическом алгоритме прогнозирования, назвал победителя матча между казахстанской Еленой Рыбакиной (четвертая ракетка мира) и итальянкой Жасмин Паолини (№15) в четвертьфинале Ролан Гаррос, сообщают Vesti.kz.

"Система машинного обучения искусственного интеллекта Stevegtennis.com провела углубленный анализ и, основываясь на всех доступных текущих и исторических данных, Рыбакина имеет шанс на победу 77,27 процента, а Паолини - 22,73", - говорится в прогнозе.

Матч Рыбакина - Паолини состоится 5 июня.

Ранее на Ролан Гаррос казахстанка выбила бельгийку Грет Миннен (№85), нидерландку Аранчу Рус (№50), еще одну бельгийку Элизе Мертенс (№27) и украинку Элину Свитолину (№19).

 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос теннис

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