Команда Путинцевой обыграла команду Бублика за трофей уникального турнира

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№72 WTA) в составе команда "Сфинксы", стала победительницей турнира "Трофеи Северной Пальмиры", завершившегося в Санкт-Петербурге (Россия), сообщают Vesti.kz.

Вместе с ней в команде сыграли россияне Даниил Медведев (№13 ATP), Вероника Кудерметова (№30 WTA) и Карен Хачанов (№18 ATP). Итоговый счёт — 105:100 в пользу "Сфинксов". Даже поражение в заключительном матче парного разряда, когда Путинцева и Кудерметова уступили россиянкам Диане Шнайдер (№51 WTA) и Анастасии Потаповой (№21 WTA) не смогло лишить команду итогового лидерства.

За "Львов" помимо Шнайдер и Потаповой выступил первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№11 ATP) и Таллон Грикспор (№25 ATP) из Нидерландов.

"Трофеи Северной Пальмиры" — международный выставочный командный турнир, в котором участвуют действующие звёзды ATP, WTA и легенды тенниса. Соревнование проводится с 2022 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!