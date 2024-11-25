Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 11:17
 

Казахстанские теннисистки поднялись в мировом рейтинге

  Комментарии

Поделиться
Казахстанские теннисистки поднялись в мировом рейтинге ©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Поделиться

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Изменения коснулись теннисисток, которые не входят в когорту сильнейших. Что касается казахстанок, то Жибек Куламбаева поднялась на 332-е место, тогда как ранее располагалась на две ступеньки ниже в списке одиночного разряда.

Зарина Дияс поднялась с 389-й строчки на 385-ю. 

Анна Данилина улучшилась свое положение на шесть позиций, переместившись на 890-е место.

Отметим, что Куламбаева в паре с белоруской Юлией Готовко выиграла турнир ITF W35 в Португалии. В финале они обыграли Полину Яценко (Россия)/Ханне Вандевинкель (Бельгия) со счетом 6:3, 1:6, 10:4. За свою карьеру Куламбаева выиграла 37 титулов в одиночном (5 побед) и парном (32 титула) разрядах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Данилина Анна Дияс Зарина теннис WTA

Реклама

Живи спортом!