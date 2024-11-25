Казахстанские теннисистки поднялись в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Изменения коснулись теннисисток, которые не входят в когорту сильнейших. Что касается казахстанок, то Жибек Куламбаева поднялась на 332-е место, тогда как ранее располагалась на две ступеньки ниже в списке одиночного разряда.

Зарина Дияс поднялась с 389-й строчки на 385-ю.

Анна Данилина улучшилась свое положение на шесть позиций, переместившись на 890-е место.

Отметим, что Куламбаева в паре с белоруской Юлией Готовко выиграла турнир ITF W35 в Португалии. В финале они обыграли Полину Яценко (Россия)/Ханне Вандевинкель (Бельгия) со счетом 6:3, 1:6, 10:4. За свою карьеру Куламбаева выиграла 37 титулов в одиночном (5 побед) и парном (32 титула) разрядах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).