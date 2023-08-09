Казахстанская теннисистка вышла во второй круг турнира в Монреале

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 61-е место в мировом рейтинге, прошла 53-ю ракетку мира американку Бернарду Перу в первом круге турнира в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.

Путинцева победила со счетом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час и 25 минут. В ее ходе Юлия сделала 5 эйсов и допустила 1 двойную ошибку, американка же выполнила 3 подачи навылет при 3 двойных ошибках.

Во втором круге, 9 августа, Путинцева сыграет с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

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