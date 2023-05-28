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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 14:21 Комментарии Казахстанская теннисистка поднялась в мировом рейтинге ©ktf.kz Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz. Что касается представительниц Казахстана, то Юлия Путинцева поднялась с 61-го на 58-е место. Топ-3 одиночного разряда остался без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США). Первая ракетка страны Елена Рыбакина сохранила за собой четвертую строчку. Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина опустилась с 24-й на 25-ю позицию. Лидеры в топ-3 те же: Катерина Синякова (Чехия), Джессика Пегула (США) и Коко Гауфф (США). Поделиться в соц. сетях:













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