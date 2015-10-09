Казахстанка сотворила камбэк и вышла в четвертый финал подряд

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина пробилась в финал турнира категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания), передают Vesti.kz.

Данилина в дуэте с чешкой Марией Боузковой одержала волевую победу в полуфинале над британской парой Хэрриет Дарт / Майя Люмсден - 2:6, 7:5, 11:9.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Данилина и Боузкова выполнили один эйс и допустили две двойные ошибки. Их соперницы не отметились эйсами, но также совершили две двойные ошибки.

Этот финал стал уже четвертым подряд для Данилиной за последний месяц. В решающем матче теннисистки сыграют с победительницами другой полуфинальной пары Джулиана Олмос / Рената Сарасуа (Мексика) - Се Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия).

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