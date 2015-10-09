Казахстанка победила экс-россиянок на Australian Open

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина (№14) успешно преодолела второй круг Australian Open, сообщают Vesti.kz.

Казахстанка в дуэте с Алесандрой Крунич из Сербии обыграла экс-россиянок, ныне представляющих Австралию Дарью Касаткину и Арину Родионову.

Встреча состоялась в двух сетах и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Данилиной и Крунич. Матч продолжался один час и 26 минут.

В 1/4 финала казахстанка вместе со свой партнершей сыграет с лучшими в противостоянии Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таусенд (США) - Мию Като (Япония)/Фанни Штолляр (Венгрия).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!