Казахстан вновь на вершине! Еще одна теннисистка выиграла турнир WTA

28-летняя казахстанка Анна Данилина стала победительницей парного турнира WTA 250 - ASB Classic в Окленде (Новая Зеландия). Она добилась успеха вместе с партнершей из Словакии Викторией Грунчаковой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальной встрече Данилина и Грунчакова, посеянные под вторым номером, обыграли первых номеров турнира американку Бетани Маттек-Сандс и чешку Марию Боузкову - 6:3, 6:7(5), 10:8. Игра продолжалась один час и 50 минут.

На турнире в Окленде Анна и Виктория выиграли все четыре матча с общим соотношением 8:2 по сетам. Чемпионки заработали по 250 рейтинговых очков и 12,82 тысячи долларов США призовых на двоих (5,79 миллиона тенге).

Благодаря этому успеху Данилина поднимется в рейтинге парного разряда с 54 на 44-ю позицию. Это ее пятый титул на парных соревнованиях WTA и первый совместный с 25-летней Грунчаковой. Для словацкой теннисистки это также пятый успех на турнирах WTA в паре.

Напомним, что сегодня, 7 января, казахстанка Елена Рыбакина стала победительницей одиночного турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.