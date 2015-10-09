Казахстан "оставил" Елену Рыбакину без мирового топа

Десятая ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, вскоре вылетит из десятки сильнейших теннисисток планеты, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Это произойдет после завершения турнира категории WTA-500 в Штутгарте.

Год назад Рыбакина триумфально взяла титул в Германии, но в этом сезоне решила пропустить соревнования, что обернется потерей 500 очков в рейтинге.

На смену ей в топ-10 готова ворваться американка Эмма Наварро, которая сейчас занимает 11-ю строчку и может опередить Елену уже на следующей неделе.

Рыбакина удерживалась в элите женского тенниса с февраля 2023 года, а наивысшим достижением в ее карьере стало третье место в мировом рейтинге.

Несмотря на предстоящую потерю позиций, Елена продолжает представлять Казахстан на международной арене: на прошлой неделе она помогла национальной сборной пробиться в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг - 2025.