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Вчера 20:31
 

Казахстан "оставил" Елену Рыбакину без мирового топа

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Казахстан "оставил" Елену Рыбакину без мирового топа ©ktf.kz

Десятая ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, вскоре вылетит из десятки сильнейших теннисисток планеты, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Десятая ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, вскоре вылетит из десятки сильнейших теннисисток планеты, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Это произойдет после завершения турнира категории WTA-500 в Штутгарте.

Год назад Рыбакина триумфально взяла титул в Германии, но в этом сезоне решила пропустить соревнования, что обернется потерей 500 очков в рейтинге.

На смену ей в топ-10 готова ворваться американка Эмма Наварро, которая сейчас занимает 11-ю строчку и может опередить Елену уже на следующей неделе.

Рыбакина удерживалась в элите женского тенниса с февраля 2023 года, а наивысшим достижением в ее карьере стало третье место в мировом рейтинге.

Несмотря на предстоящую потерю позиций, Елена продолжает представлять Казахстан на международной арене: на прошлой неделе она помогла национальной сборной пробиться в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг - 2025.

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