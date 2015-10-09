Камбэком завершился финальный матч казахстанки на турнире за 7 миллионов

20-летняя казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева (№990 - в одиночке, №550 - в паре) не смогла стать чемпионкой парного турнира на соревнованиях ITF в Мааньшане (Китай). Она выступала в дуэте с россиянкой Софьей Лансере (№710 - в одиночке, №338 - в паре), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале казахстанско-российский тандем обидно проиграл Пеангтарн Плипыч (№759 - в одиночке, №199 - в паре) из Таиланда и Жиаги Ван (№620 - в одиночке, №509 - в паре) из Китая - 7:6(6), 4:6, 4:10. Решающая встреча продолжалась 1 час и 56 минут.

Для Сандугаш это мог быть седьмой парный титул ITF за всю профессиональную карьеру и второй подряд вместе с 24-летней Лансере. Но продолжить победную серию Кенжибаевой и Лансере не удалось.

Отметим, что общий призовой фонд турнира, включающий в себя и одиночный разряд, и парный, составляет 15 тысяч долларов США (7,7 миллиона тенге).