Какое место занимает Рыбакина и другие казахстанки в новом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Что касается первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, то она в одиночке сохранила за собой шестое место.

А вот Юлия Путинцева улучшила свое положение на четыре позиции, поднявшись на 25-ю.

Зарина Дияс стала 381-й, ранее она располагалась на ступеньку ниже.

Топ-3 одиночного разряда не изменился: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина утратила одну строчку, опустившись на 23-ю.

Топ-3 парного разряда также не претерпел изменений: Катерина Синякова (Чехия), Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Габриэла Дабровски (Канада).