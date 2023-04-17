Изменилось место Елены Рыбакиной в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночке Елена Рыбакина сохранила за собой седьмое место, как и Юлия Путинцева, оставшаяся на 45-й строчке.

В топ-3 без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина по-прежнему находится на 26-й позиции, а вот Рыбакина опустилась с 96-го места на 97-е.

В топ-3 те же игроки: Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (обе - Чехия) и Кори Гауфф (США).

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