ИИ назвал счёт первого матча Елены Рыбакиной в Штутгарте

Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

16 апреля вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина стартует на турнире категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Она начнёт свой путь со второго круга и встретится с россиянкой Дианой Шнайдер (№19), которая в первом раунде обыграла немку Тамару Корпач (№102). Начало матча - приблизительно в 20:00.

Искусственный интеллект назвал вероятную победительницу встречи.

Рыбакина vs Шнайдер

Победитель:

• Елена Рыбакина.

Сценарий матча:

• Рыбакина имеет преимущество в подаче, мощности ударов и опыте матчей против топ-20. Шнайдер способна взять сет за счёт агрессии, но на дистанции обычно уступает по стабильности.

Итоговый прогноз по счёту:

• 2:1 в пользу Рыбакиной.

Сеты:

• 1-й сет: Рыбакина 6:3;
• 2-й сет: Шнайдер 6:4;
• 3-й сет: Рыбакина 6:2.

Напомним, что победительница матча в третьем круге сыграет с сильнейшей в паре Лейла Фернандес (№25, Канада) - Зейнеп Сёнмез (№79, Турция). 

