Игу Швентек сенсационно выбили с US Open

Вторая ракетка мира Ига Швентек из Польши не смогла выйти в полуфинал US Open-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале она встречалась с американкой Амандой Анисимовой, занимающей девятое место в мировом рейтинге. Анисимова победила со счетом 6:4, 6:3 и вышла в 1/2 финала.

Матч продолжался один час 38 минут. За это время Анисимова оформила три эйса, допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Швёнтек ответила двумя подачами навылет, но ошибалась чаще - три двойные ошибки и два брейка из четырёх попыток.

Теперь за выход в финал Анисимова поспорит с японкой Наоми Осакой, которая победила Каролину Мухову - 6:4, 7:6 из Чехии.