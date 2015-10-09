Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 17:44
 

Ига Швёнтек высказалась о своей дисквалификации за допинг

  Комментарии

Поделиться
Ига Швёнтек высказалась о своей дисквалификации за допинг ©Depositphotos.com/m.iacobucci.tiscali.it

Шестикратная победительница турниров "Большого шлема" и вторая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала, что ей пришлось пропустить весь азиатский тур в 2024 году из-за дисквалификации, наложенной за нарушение антидопинговых правил, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Шестикратная победительница турниров "Большого шлема" и вторая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала, что ей пришлось пропустить весь азиатский тур в 2024 году из-за дисквалификации, наложенной за нарушение антидопинговых правил, сообщают Vesti.kz.

"Я рада, что это позади, и рада, что смогла быстро с этим справиться. Пропустить всю азиатскую серию было непросто, поскольку я думала, что смогу бороться за первое место в конце года. Но после пропуска таких важных турниров во время дисквалификации это было просто невозможно. Этот опыт меня ещё многому научит. Я, конечно, рада быть здесь", - приводит слова Швёнтек Tennis World USA.

Напомним, Швентек долгое время лидировала в рейтинге WTA. Но, сейчас, она занимает второе место в мировом рейтинге, уступая теннисистке из Беларуси Арине Соболенко.


Турнир серии Челленджер. Сен-Тропе (Франция) - 2025   •   Франция, Сен-Тропе   •   1/16 финала, мужчины
16 сентября 13:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Эрбер
Ничья
Кукушкин
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!