Ига Швёнтек высказалась о своей дисквалификации за допинг

Шестикратная победительница турниров "Большого шлема" и вторая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала, что ей пришлось пропустить весь азиатский тур в 2024 году из-за дисквалификации, наложенной за нарушение антидопинговых правил, сообщают Vesti.kz.

"Я рада, что это позади, и рада, что смогла быстро с этим справиться. Пропустить всю азиатскую серию было непросто, поскольку я думала, что смогу бороться за первое место в конце года. Но после пропуска таких важных турниров во время дисквалификации это было просто невозможно. Этот опыт меня ещё многому научит. Я, конечно, рада быть здесь", - приводит слова Швёнтек Tennis World USA.

Напомним, Швентек долгое время лидировала в рейтинге WTA. Но, сейчас, она занимает второе место в мировом рейтинге, уступая теннисистке из Беларуси Арине Соболенко.