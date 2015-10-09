Ига Швёнтек "отказалась" от звания первой ракетки мира

Польская теннисистка Ига Швёнтек призналась, что что борьба за место первое в рейтинге не является главным фокусом для неё на предстоящем турнире в Пекине, передают Vesti.kz.

На данный момент Швёнтек занимает вторую строчку в мировом рейтинге, уступая только Арине Соболенко из Беларуси.

"Не сказала бы, что первый номер рейтинга — это что-то такое, что ты держишь в уме, но оно не является твоим приоритетом. Знаю, в вопросе рейтинга не особо важно, занимаешь ты первую или вторую строчку — это просто цифры. Однако это не отменяет, что ты должен чувствовать свою игру и концентрироваться на своём прогрессе на корте, так как за этим следуют результаты. Нет, я на этом не зацикливаюсь. Это не та ситуация, которая была год назад, когда я не смогла защитить титул первой ракетки. Поэтому счастлива иметь возможность бороться здесь за него. Мой фокус сходится на связи между моей игрой в теннис и тем, как я себя чувствую на корте", — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Ига Швёнтек - бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; победительница шести турниров "Большого шлема" в одиночном разряде; победительница Итогового турнира WTA (2023); победительница 25 турниров WTA в одиночном разряде.