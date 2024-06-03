Идет за титулом? Рыбакина громит всех соперниц и повторила личный рекорд

Елена Рыбакина (№4) во второй раз в карьере пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос и уже повторила свое лучшее достижение на кортах Парижа (Франция). Корреспондент Vesti.kz оценил дальнейшие перспективы казахстанки на этом турнире и рассказал о текущих раскладах.
Для Рыбакиной это будет пятый четвертьфинал на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. До аналогичной стадии она добиралась на Ролан Гаррос-2021 и Уимблдоне-2023, а еще дважды проходила дальше - это финал Australian Open-2023 и победа на Уимблдоне-2022.
В третий раз она смогла пройти стартовые четыре матча на "Большом шлеме" без потерянных сетов. Такое уже было здесь же в 2021 году, а также на триумфальном Уимблдоне в 2022-м. Но в 1/4 финала в обоих случаях она уже проигрывала сеты.
На текущем турнире Рыбакина остановила бельгийку Грет Миннен (№85), нидерландку Аранчу Рус (№50), еще одну бельгийку Элизе Мертенс (№27) и украинку Элину Свитолину (№19). Каждой она позволила выиграть от пяти до семи геймов, не более, а суммарно провела на корте всего четыре часа и 41 минуту (в среднем - час и 10 минут в каждой встрече).
С точки зрения позиций мирового рейтинга можно ограничиться самым главным - Рыбакина обеспечила себе сохранение четвертого места по итогам Ролан Гаррос вне зависимости от исхода. Она не опустится ниже, даже если проиграет в 1/4 финала, но и не войдет в тройку в случае победы в Париже.
All business 💼#RolandGarros pic.twitter.com/p1aBMlFNdN— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024
Помимо Рыбакиной на турнире есть только две другие теннисистки, которые пока не проигрывали партии в текущем розыгрыше - это белоруска Арина Соболенко (№2) и американка Коко Гауфф (№3).
Игру Рыбакиной нельзя назвать идеальной, поскольку практически ничью игру нельзя считать таковой. У нее по-прежнему возникают определенные проблемы по ходу встреч, но ей быстро удается с ними справиться, и это ключ к успеху. Елена действует первым номером, в своей любимой агрессивной манере. И пока соперницам не удается справиться с этой мощью.
Следующей соперницей Елены станет 28-летняя итальянка Жасмин Паолини (№15), которая проводит лучший сезон в карьере и впервые пробилась в 1/4 финала на "Больших шлемах". Она играет на Ролан Гаррос в шестой раз подряд, но в предыдущих розыгрышах не проходила дальше второго раунда. В этот раз она остановила Дарью Сэвилл (№84), Хейли Баптист (№107), Бьянку Андрееску (№228) и Элину Аванесян (№70).
Relentless Rybakina#RolandGarros pic.twitter.com/gD5JpWW1Sw— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024
Между Еленой и Жасмин ранее состоялось три матча, в двух из которых выиграла казахстанка. Рыбакина оказывалась сильнее на грунте - в 2023-м в Риме (Италия), а также в 2024-м в Штутгарте (Германия). Хорошим знаком является то, что в обоих случаях, после побед над Паолини, Рыбакина в итоге выигрывала турнир. Единственный успех итальянки случился в 2023-м на турнире в Цинциннати (США), когда соперница снялась в концовке второго сета из-за проблем со здоровьем.
Турнир для Паолини складывается намного сложнее. Она уступала по сету в двух последних матчах с Андрееску и Аванесян. Суммарно итальянка провела в игре шесть часов и 53 минуты (в среднем - один час и 43 минуты в каждой встрече).
С учетом этого, истории личного противостоянии, а также того, что Паолини еще не сталкивалась с соперницами из топ-60, Рыбакина заслуженно будет считаться фаворитом встречи.
Как видим, текущая форма позволяет Рыбакиной не только улучшить свое достижение на Ролан Гаррос и пробиться в полуфинал, но и замахнуться на второй титул категории "Большого шлема". Сейчас казахстанка способна стать настоящей проблемой для каждой из тройки Ига Швентек (№1) - Соболенко - Гауфф.
First Grand Slam quarterfinal ✅#RolandGarros pic.twitter.com/4eCrdn5ULh— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024
Отметим, что четвертьфинальный матч между Рыбакиной и Паолини состоится в среду, 5 июня.
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