Идет за титулом? Рыбакина громит всех соперниц и повторила личный рекорд

Елена Рыбакина (№4) во второй раз в карьере пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос и уже повторила свое лучшее достижение на кортах Парижа (Франция). Корреспондент Vesti.kz оценил дальнейшие перспективы казахстанки на этом турнире и рассказал о текущих раскладах.

Для Рыбакиной это будет пятый четвертьфинал на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. До аналогичной стадии она добиралась на Ролан Гаррос-2021 и Уимблдоне-2023, а еще дважды проходила дальше - это финал Australian Open-2023 и победа на Уимблдоне-2022.

В третий раз она смогла пройти стартовые четыре матча на "Большом шлеме" без потерянных сетов. Такое уже было здесь же в 2021 году, а также на триумфальном Уимблдоне в 2022-м. Но в 1/4 финала в обоих случаях она уже проигрывала сеты.

На текущем турнире Рыбакина остановила бельгийку Грет Миннен (№85), нидерландку Аранчу Рус (№50), еще одну бельгийку Элизе Мертенс (№27) и украинку Элину Свитолину (№19). Каждой она позволила выиграть от пяти до семи геймов, не более, а суммарно провела на корте всего четыре часа и 41 минуту (в среднем - час и 10 минут в каждой встрече).

С точки зрения позиций мирового рейтинга можно ограничиться самым главным - Рыбакина обеспечила себе сохранение четвертого места по итогам Ролан Гаррос вне зависимости от исхода. Она не опустится ниже, даже если проиграет в 1/4 финала, но и не войдет в тройку в случае победы в Париже.

Помимо Рыбакиной на турнире есть только две другие теннисистки, которые пока не проигрывали партии в текущем розыгрыше - это белоруска Арина Соболенко (№2) и американка Коко Гауфф (№3).

Игру Рыбакиной нельзя назвать идеальной, поскольку практически ничью игру нельзя считать таковой. У нее по-прежнему возникают определенные проблемы по ходу встреч, но ей быстро удается с ними справиться, и это ключ к успеху. Елена действует первым номером, в своей любимой агрессивной манере. И пока соперницам не удается справиться с этой мощью.

Между Еленой и Жасмин ранее состоялось три матча, в двух из которых выиграла казахстанка. Рыбакина оказывалась сильнее на грунте - в 2023-м в Риме (Италия), а также в 2024-м в Штутгарте (Германия). Хорошим знаком является то, что в обоих случаях, после побед над Паолини, Рыбакина в итоге выигрывала турнир. Единственный успех итальянки случился в 2023-м на турнире в Цинциннати (США), когда соперница снялась в концовке второго сета из-за проблем со здоровьем.

Турнир для Паолини складывается намного сложнее. Она уступала по сету в двух последних матчах с Андрееску и Аванесян. Суммарно итальянка провела в игре шесть часов и 53 минуты (в среднем - один час и 43 минуты в каждой встрече).

С учетом этого, истории личного противостоянии, а также того, что Паолини еще не сталкивалась с соперницами из топ-60, Рыбакина заслуженно будет считаться фаворитом встречи.

Как видим, текущая форма позволяет Рыбакиной не только улучшить свое достижение на Ролан Гаррос и пробиться в полуфинал, но и замахнуться на второй титул категории "Большого шлема". Сейчас казахстанка способна стать настоящей проблемой для каждой из тройки Ига Швентек (№1) - Соболенко - Гауфф.

Отметим, что четвертьфинальный матч между Рыбакиной и Паолини состоится в среду, 5 июня.