Громкая сенсация случилась на Уимблдоне с участием Рыбакиной

Вторая ракетка мира Кори Гауфф из США cенсационно вылетела с Уимблдона-2025, проходящего на травяных кортах Лондона, передают Vesti.kz.

В матче первого круга Гауфф встречалась с 42-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской и уступила ей со счетом 6:7 (3:7), 1:6.

Матч продолжался час 19 минут. За время игры Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Ястремская подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Таким образом, Ястремская впервые обыграла Гауфф. Предыдущие три встречи были за американкой.

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Гауфф - чемпионка последнего турнира "Большого шлема" - "Ролан Гаррос"-2025. Также в активе американки победа на US Open-2023.

Во втором круге Уимблдона-2025 украинка Ястремская встретится с российской теннисисткой Анастасией Захаровой.

Ранее на турнире успешно стартовала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая разгромила Элину Аванесян из Армении со счетом 6:2, 6:1. Во втором круге третьего в сезоне турнира "Большого шлема" Рыбакина сыграет с гречанкой Марией Саккари.