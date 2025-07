Громкая сенсация случилась на Уимблдоне с участием Рыбакиной

Вторая ракетка мира Кори Гауфф из США cенсационно вылетела с Уимблдона-2025, проходящего на травяных кортах Лондона, передают Vesti.kz.

В матче первого круга Гауфф встречалась с 42-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской и уступила ей со счетом 6:7 (3:7), 1:6.

Матч продолжался час 19 минут. За время игры Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Ястремская подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Таким образом, Ястремская впервые обыграла Гауфф. Предыдущие три встречи были за американкой.

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8