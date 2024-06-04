Главная конкурентка Рыбакиной с разгромом вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек сыграла в 1/4 финала женского одиночного разряда на Ролан Гаррос-2024, который проходит на кортах Парижа, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале она прошла чешскую теннисистку Маркету Вондроушеву (№6). Встреча завершилась по итогам двух сетов - 6:0, 6:2. Матч продлился один час и три минуты.

В 1/2 финала Швентек сыграет с американкой Кори Гауфф (№3), которая сотворила камбэк в матче с Онс Жабер (№9) из Туниса - 4:6, 6:2, 6:3.

Что касается первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№4), то свой четвертьфинальный матч она проведет завтра 5 июня. Ее соперницей за выход в полуфинал будет итальянка Ясмине Паолини (№15).

Потенциальная соперница Рыбакиной по 1/2 финала Открытого чемпионата Франции определится также 5 июня. В случае успеха в четвертьфинале казахстанка сыграет с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, №38) - Арина Соболенко (Беларусь, №2).