Фанаты набросились на комментатора из-за Рыбакиной

Фанаты тенниса возмутились тем, что комментатор неправильно произнесла фамилию казахстанки Елены Рыбакиной (№7) во время матча второго круга Australian Open-2025 с американкой Ивой Йович (№191), передают Vesti.kz.

Она несколько раз произнесла фамилию казахстанки "Рыбакана". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Это так грубо. На сайте WTA есть аудиозаписи, на которых игроки произносят свое имя. Просмотреть их заранее - дело двух секунд.

Это так плохо.

Ryba-Kana🍰 - Avo-Cado🥑.

Одно дело, если бы Рыбакина не была топ-игроком... Но это тем более позорно и непрофессионально, учитывая статус игрока.

Эти комментаторы неправильно произносят имена многих спортсменов, знаменитостей, таких как Рианна и Кристи Тейген - это сложно. Я знаю об этом не понаслышке со своей фамилией.

Это совсем не смешно, это ваша обязанность - знать игроков, чтобы иметь представление о них. Не говоря уже о том, что это человек, который находится на вершине рейтинга уже несколько лет.

Позор для профессии.

Неприемлемо, учитывая, что правильное произношение очень легко найти на сайте WTA.

Никакого уважения... Разочарован.

Это раздражает меня уже некоторое время. Она - один из крупнейших игроков в мире, ей нет оправдания. Им платят за то, чтобы они проводили предварительные исследования.

Просто сначала изучите фамилии? Разве это сложно?