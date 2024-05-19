"Это ваша вина". Соболенко нашла причину поражения от Швентек в финале Рима

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (№2) в шуточной форме отреагировала на свою неудачу в финале крупного турнира WTA 1000 в Риме (Италия). На втором тысячнике кряду она проигрывает лидеру мирового рейтинга польке Иге Швентек (№1), передают Vesti.kz.

На церемонии награждения по итогам финала, завершившегося со счетом 6:2, 6:3 в пользу Швентек, Арина обратилась к своей команде:

"Я хочу поблагодарить свою команду за то, что она помогла мне проиграть еще один финал. Это все ваша вина", - со смехом сказала теннисистка.

Напомним, что на прошлом турнире в Мадриде (Испания) Соболенко также дошла до финала, но проиграла Швентек - 5:7, 6:4, 6:7(7).