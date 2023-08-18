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Елену Рыбакину включили в элиту женского тенниса

Елену Рыбакину включили в элиту женского тенниса
©ktf.kz

Бывший американский теннисист, а ныне эксперт и телекомментатор Лейф Ширас определил нынешнюю элиту женского тенниса. В его списке оказалась и казахстанка Елена Рыбакина, сообщают Vesti.kz.

"Я думаю, что в женской игре есть что-то вроде "Большой тройки", это Ига Швентек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина, но я чувствую, что у женщин еще есть потенциал для расширения этой тройки.

Думаю, что Кори Гауфф и Онс Жабер - сами по себе звезды, верно? И я думаю, что они смогут составить конкуренцию другим теннисисткам, если тоже добьются прорыва, так что, думаю, они смогут", - приводит слова Шираса "Чемпионат".

У мужчин есть традиционная "Большая тройка", в которую входят Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер, и сейчас многие говорят о новой "Большой тройке", в которую отправляют Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Хольгера Руне.

Отметим, что ранее Рыбакина была вынуждена сняться с турнира в Цинциннати.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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