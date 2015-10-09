Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Елену Рыбакину включили в топ-15 высокооплачиваемых спортсменок мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в число самых высокооплачиваемых спортсменок планеты, заняв девятое место в мировом рейтинге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sportico.com.

По данным списка, каждая из топ-15 атлеток зарабатывает свыше десяти миллионов долларов в год.

По информации издания, общий доход топ-15 спортсменок в этом году достиг внушительных 249 миллионов долларов, а минимальный порог для попадания в список заметно вырос — с 6,7 млн в 2024-м до 10,1 млн долларов.

В обновлённом рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира за 2025 год снова доминирует теннис: из 15 позиций сразу десять заняли представительницы этого вида спорта (годом ранее их было девять). Остальные строки распределили между собой две гольфистки, а также три яркие звезды из других дисциплин — баскетболистка Кейтлин Кларк, гимнастка Симона Байлз и горнолыжная феноменка Эйлин Гу.

Уже третий год подряд на вершине списка остаётся американка Коко Гауфф. За ней расположилась Арина Соболенко, собравшая впечатляющие 31 млн долларов — на миллион больше, чем заработала её конкурентка Ига Швёнтек. Примечательно, что Соболенко стала лишь четвёртой спортсменкой в истории, которой покорилась планка в 30 млн за сезон.

Рыбакина уверенно закрепилась в топ-10, заняв девятое место. За год она получила 8,6 миллиона долларов призовых и ещё четыре миллиона — за счёт бонусов и рекламных соглашений.

В ноябре Рыбакина вписала своё имя в историю, став первой казахстанской победительницей Итогового турнира WTA. Триумф принёс ей 5,235 млн долларов (2,7 млрд тенге) до вычета налогов — рекордную сумму во всей истории женского тенниса, благодаря чему спортсменка попала в Книгу рекордов Гиннесса.

