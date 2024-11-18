Елену Рыбакину поставили выше Швентек: подробности

Экс-теннисистка из Беларуси Вера Лапко поделилась своим мнением о том, кто может составить основную конкуренцию своей соотечественнице Арине Соболенко в сезоне 2025 года, сообщают Vesti.kz. По ее мнению одной из таких теннисисток станет лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина. Соболенко в этом году перехватила у Иги Швентек лидерство в рейтинге WTA.

"Начну со Швентек. Она является топовой теннисисткой, которая демонстрирует нереальный уровень игры. В следующем сезоне Ига будет занимать первое, второе или третье место в рейтинге WTA. При этом мне кажется, что полька немного подвинется, а одними из главных оппоненток Арины в 2025 году будут Рыбакина и Гауфф. Но это женский теннис. Ты никогда не знаешь, что произойдет.

Мне понравилось решение той же Елены Рыбакиной начать работу с Иванишевичем. Для самой спортсменки это большой плюс, так как сам Горан играл на отличнейшем уровне. Он отлично знает мужской теннис, работал с Новаком Джоковичем. Этот специалист имеет нереальный опыт сотрудничества с таким большим игроком. Мне кажется, что у нас, женщин, есть такой момент, что мы в определенной мере подсматриваем очень много вещей в мужском теннисе. Думаю, что Горан должен привнести не столько в игру Елены, сколько в принятие каких-то ее решений, в психологический аспект спортсменки. Мне будет интересно наблюдать за Рыбакиной в следующем году. Повторюсь: именно ее и Гауфф я отнесу к числу к главных соперниц Соболенко в сезоне-2025", - приводит слова Лапко Metaratings.by.