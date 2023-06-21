Елену Рыбакину назвали главной фавориткой "Уимблдона-2023"

Победитель Открытого чемпионата США (US Open-2003) американец Энди Роддик назвал казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину главной фавориткой "Уимблдона-2023", сообщают Vesti.kz.

"Она лучший игрок в мире на траве", - заявил Роддик в эфире Tennis Channel. Также он отметил агрессивный стиль и грамотные передвижения казахстанки на корте.

Второй претенденткой на титул бывший теннисист назвал Арину Соболенко из Беларуси.

“She’s the best grass court player in the world.” - @andyroddick #TCLive see Elena Rybakina as the clear favorite at Wimbledon. pic.twitter.com/zDBJ9uzlny — Tennis Channel (@TennisChannel) June 20, 2023

Напомним, что Рыбакина является действующей чемпионкой "Уимблдона". Это ее первая победа на турнире "Большого шлема".

В рамках подготовки к "Уимблдону-2023" Рыбакина выступает на турнире WTA-500 в Берлине (Германия), где она успешно преодолела стартовый раунд. В 1/8 финала казахстанка сыграет с Донной Векич из Хорватии.