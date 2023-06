Елену Рыбакину назвали главной фавориткой "Уимблдона-2023"

Победитель Открытого чемпионата США (US Open-2003) американец Энди Роддик назвал казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину главной фавориткой "Уимблдона-2023", сообщают Vesti.kz.

"Она лучший игрок в мире на траве", - заявил Роддик в эфире Tennis Channel. Также он отметил агрессивный стиль и грамотные передвижения казахстанки на корте.

Второй претенденткой на титул бывший теннисист назвал Арину Соболенко из Беларуси.

“She’s the best grass court player in the world.” - @andyroddick #TCLive see Elena Rybakina as the clear favorite at Wimbledon. pic.twitter.com/zDBJ9uzlny