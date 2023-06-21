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Елену Рыбакину назвали главной фавориткой "Уимблдона-2023"

Елену Рыбакину назвали главной фавориткой "Уимблдона-2023"
©WTA

Победитель Открытого чемпионата США (US Open-2003) американец Энди Роддик назвал казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину главной фавориткой "Уимблдона-2023", сообщают Vesti.kz.

"Она лучший игрок в мире на траве", - заявил Роддик в эфире Tennis Channel. Также он отметил агрессивный стиль и грамотные передвижения казахстанки на корте.

Второй претенденткой на титул бывший теннисист назвал Арину Соболенко из Беларуси.

Напомним, что Рыбакина является действующей чемпионкой "Уимблдона". Это ее первая победа на турнире "Большого шлема".

В рамках подготовки к "Уимблдону-2023" Рыбакина выступает на турнире WTA-500 в Берлине (Германия), где она успешно преодолела стартовый раунд. В 1/8 финала казахстанка сыграет с Донной Векич из Хорватии.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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