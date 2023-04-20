Елене Рыбакиной предрекли победу над четвертой ракеткой мира

"Рейтинг Букмекеров" считает, что казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, занимающей седьмое место в мировом рейтинге, по силам дойти до полуфинала турнира WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

В ночь на 21 апреля Рыбакина сыграет во втором круге с 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Если казахстанка ее пройдет, то в четвертьфинале встретится с Онс Жабер из Туниса (4-я в рейтинге WTA).

"Предлагаю сделать ставку на то, что Елена Рыбакина выйдет в полуфинал соревнований. Представительница Казахстана находится в отличной форме. Это подтверждают ее последние выступления. Вероятнее всего, в четвертьфинале ей будет противостоять Онс Жабер, и это будет крайне непростая встреча, но ожидаю, что до этой игры у представительницы Казахстана не возникнет проблем. В четвертьфинале уже можно будет обдумать вариант со страховкой", - пишет "РБ".

Более подробная информация о предстоящем матче Рыбакиной против Беатрис Хаддад-Майи приведена по этой ссылке.

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